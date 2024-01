VELP – Op woensdag 17 januari is de Velpse brandweer te gast bij de maandelijkse ‘Breek de week’-activiteit in de bibliotheek in Velp. Brandweerlieden vertellen alles over brandveiligheid in en rondom huis, het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen als er toch brand uitbreekt. Bezoekers kunnen al hun vragen stellen.

De bijeenkomst duurt van 10.30 tot12.00 uur en is gratis te bezoeken. Aanmelden mag, maar is niet nodig.

