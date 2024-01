Van Eert spreekt inwoners toe op nieuwjaarsreceptie

VELP – In een volle Oude Jan in Velp vond op 8 januari de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rheden plaats. Veel inwoners, ondernemers, vrijwilligers hadden, ondanks de kou, de weg naar de het oude kerkgebouw weten te vinden. Buiten werden ze getrakteerd op een lekkere kop koffie/thee van CAS uit Velp. In de hal van de kerk wachtte het college van B&W de gasten op om hen persoonlijk een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Om stipt 20.00 uur sprak burgemeester Carol van Eert zijn nieuwjaarstoespraak uit. Allereerst blikte hij terug op het mooie jubileumjaar Rheden 450 en sprak hij zijn waardering uit voor alle vrijwilligers die hieraan hadden meegewerkt. “Volgens mij bent u met z’n allen er goed in geslaagd de gemeenschapszin weer wakker te kussen. Laten we hopen dat we dit samen vasthouden”, aldus van Eert.

Ook refereerde Van Eert aan de uitslag van de verkiezingen eind 2023, die een duidelijk signaal aan te politiek aangaven. “Er zijn, dwars door partijen en standpunten heen, veel mensen die het gevoel hebben niet gehoord te worden. Niet mee te kunnen of te willen doen en hun vertrouwen in de overheid verliezen of verloren zijn. Ook in onze gemeente. En daar zijn de feestelijkheden van het afgelopen jaar niet simpelweg de oplossing voor geweest. Als al eerder gezegd, samenleven dóe je samen. Maar dan ook met ruimte voor iedereen en vooral ruimte om naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te zijn.”

Daarna stond hij stil bij het feit dat we vaak zo snel oordelen over mensen met een andere mening. Zijn boodschapen wens voor het nieuwe jaar was dan ook: “Laten we wat meer tijd nemen om elkaar werkelijk te leren kennen, wat beweegt die ander en stap af van de snelle likes en dislikes. Zo kunnen we samen werken aan een fijne samenleving met meer begrip voor elkaar”, sprak van Eert.

Vervolgens was het woord aan de dorpswethouder van Velp Ronald ter Hoeven om het thema van de receptie, ‘je bent jong en je geloof in jezelf!’ verder in te vullen. Hij sprak over het belang van goede mensen om je heen als je opgroeit. Hij pleitte ervoor, net als Stini Westdorp onlangs deed bij haar afscheid als voorzitter van Buurthuis de Poort, om Velp Zuid en Velp Noord voortaan gewoon Velp te noemen. Daarna interviewde hij Angela Vos en Frank Arnoldus over het opgroeien in Velp. Zij gaven aan dat vroeger de verenigingen een grote rol speelden in hun jeugd: de drumband en de zwemvereniging. Maar zeker ook de mensen die daarbij hoorden; die zijn van cruciaal belang.

Tot slot trad de Velpse rapper Kenntoch op met een speciaal voor deze avond geschreven nummer, getiteld ‘Het maakt niet uit’. Als klap op de vuurpijl rapte hij daarna nog samen met King Stan, medewerker van De Oranjerie in Dieren, het nummer dat gemaakt is ter ere van 450 jaar Rheden.

Na het officiële programma bleven de aanwezigen nog gezellig napraten onder het genot van een hapje en een drankje, verzorgd door lokale ondernemers Hugo’s, Meijrink en De Snor uit Velp.