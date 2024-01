Valentijn Jeukendrup wint eerste prijs in regiofinale Prinses Christina Concours

VELP/ENSCHEDE – Cellist Valentijn Jeukendrup (14) uit Velp heeft in de regiofinale van het Prinses Christina Concours in Enschede een eerste prijs en de publieksprijs in de wacht gesleept in de leeftijdscategorie 12 tot 14 jaar. Tevens is hij geselecteerd voor de Nationale Halve Finale van het concours, die op 21 april 2024 plaatsvindt in de Stadsgehoorzaal in Leiden.

Valentijn won in de regiofinale o.a. een masterclass bij een docent naar keuze en een optreden in de Grote Zaal van Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen.

Hij overtuigde de jury en het publiek in een kleurrijk programma met onder andere de virtuoze Elfentanz van David Popper. De jury prees zijn fijne techniek, muzikaliteit, focus en virtuositeit en de volwassen wijze waarop hij met het publiek communiceert. “Hij vertelt zijn verhaal op overtuigende en boeiende wijze”, aldus juryvoorzitter Paul Komen. Valentijn studeert cello aan de Academie voor Muzikaal Talent in Utrecht en won diverse eerste prijzen op nationale en internationale concoursen.

Het Prinses Christina Concours stimuleert jongeren om muziek te maken en helpt hen hun talenten te ontwikkelen. Met de regioconcoursen biedt het Klassiek en Compositie Concours een bijzonder podium aan de deelnemers. Het concours in Enschede, op 20 en 21 januari gehouden in het Muziekcentrum en Wilminktheater, is het eerste van zes regioconcoursen in heel Nederland. De regiofinalisten maken kans op een plek in de Nationale Halve Finale en vervolgens de Nationale Finale.Kijk voor de gehele uitslag op christinaconcours.nl

academiemuzikaaltalent.nl/portfolio/valentijn-jeukendrup/

Foto: MajankaFotografie