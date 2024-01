Uitslaande brand in Thorbeckestraat

DIEREN – In de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 januari is in de Thorbeckestraat in Dieren een bovenwoning verwoest door brand. De bewoners van het hele woonblok, bestaande uit acht woningen, moesten worden geëvacueerd. Zij werden in eerste instantie opgevangen in de brandweerkazerne.

De melding kwam rond 2.00 uur binnen bij de brandweer. Toen de brandweerlieden aankwamen, sloegen de vlammen al uit de bovenwoning en het duurde niet lang tot de brand naar beneden doorsloeg. Er werd groot materieel ingezet om het vuur te blussen en de brandweer kreeg het vuur onder controle.

Meerdere woningen zijn voorlopig onbewoonbaar. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Foto: Persbureau Heitink