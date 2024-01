Twaalfde editie gedichtenwedstrijd

DOESBURG/ANGERLO – Van 25 tot en met 31 januari wordt voor de twaalfde keer de Poëzieweek gevierd in heel Nederland. De Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg haakt hierop in en heeft, ook voor de twaalfde keer, een gedichtenwedstrijd uitgeschreven. Het thema van zowel de Poëzieweek als de wedstrijd is ‘Thuis’.

De PG Aangerlo-Doesburg vindt ‘Thuis’ een mooi thema, zegt dichter en organisator Jan Ravensteijn: “Het biedt dichters bijna onbegrensde mogelijkheden om er hun verbeeldingskracht op uit te leven. Want wat is dat, thuis? Is het een schuilplek, een veilige haven, een plek waar je je geborgen weet of waar je je opgesloten voelt en waar je liefst aan ontsnappen wil? En waar voel je je thuis: op de plek waar je geboren bent, in je auto, de tijd of het land waarin je leeft, in gedichten, de bossen of als je op de wc zit? Mijn vulpen voelt zich thuis in het etui dat ik voor hem gekocht heb. Alles is kortom mogelijk en wij zijn dan ook zeer benieuwd waartoe dit thema u inspireert en welke vorm u daarvoor kiest.”

Inzendingen kunnen tot en met 21 januari worden gestuurd naar jravensteijn@gmail.com. De drie winnaars worden zondag 3 februari bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Martinikerk in Doesburg. Van één van hen komt het gedicht een jaar lang op een groot doek aan een van de muren van kerk te hangen. Om dit leesbaar te houden, wordt gekozen voor een forse lettergrote en dat betekent dat er slechts ruimte is voor gedichten met een maximale lengte van veertien regels. “Dat is natuurlijk een beperking, maar daarin schijnt zich de meester te tonen”, besluit Ravensteijn.