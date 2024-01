Twaalf incidenten in nieuwjaarsnacht in Rheden en Doesburg

REGIO – Tijdens de jaarwisseling was het ‘druk, maar behapbaar’ in de meldkamer van de hulpdiensten in de Veiligheidsregio Gelderland Midden (VGGM). In de gemeente Doesburg moesten de hulpdiensten één keer uitrukken, in de gemeente Rheden elf keer. In Rozendaal is niet één incident gemeld. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar, meldt de VGGM.

In Doesburg is de brandweer één keer uitgerukt voor hulpverlening bij een buitenbrand. In de gemeente Rheden was sprake van tien branden, waarvan twee in een bijgebouw, zeven buiten en één binnen. Buiten waren het vooral afval en containers die vlam hadden gevat. Daarnaast moest de ambulance één keer uitrukken voor een reanimatie.