Trouwe leden OVOV

BRUMMEN – Tijdens de nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering van de Onafhankelijke Vrouwenvereniging Oeken Voorstonden (OVOV) zijn negen dames in het zonnetje gezet omdat zij al 12,5 jaar lid zijn van de vereniging. Ze kregen allemaal een mooie bos bloemen.

Verder werden het jaarverslag en financieel verslag doorgenomen. Voorzitter Nel Dielissen nam afscheid van het bestuur en werd opgevuld door Wilma Meijerink. Alle vrijwilligers zijn uitvoering bedankt voor hun inzet.

Na de pauze werd er getoost op het nieuwe jaar en was poppenspeelster Marjan Tjebbes te gast. Zij vertelde over de vele soorten poppentheater en het ontstaan ervan. Zij had ook poppen mee, die ze allemaal zelf had gemaakt.