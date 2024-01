Tien over rood toernooi weer geslaagd

KLARENBEEK – Van 8 tot en met 13 januari werd het 34e Tien over Rood toernooi bij de afdeling Biljart van de Sportclub Klarenbeek gehouden. Er waren dit jaar 198 deelnemers, die op de verschillende avonden hebben gespeeld. Ook werd op woensdag- en vrijdagmiddag gespeeld door 55+ biljarters. Na de voorrondes hadden zich 60 biljarters geplaatst voor de finales op zaterdag. Voor de finale hadden zich tien spelers geplaatst, hiervan waren er slechts drie die vorig jaar óók in de finale zaten.

Niels Mulder wist het toernooi te winnen, hij maakte de benodigde tien caramboles in twee beurten uit. Theo Rakhorst werd tweede en Tim Vergeer behaalde de derde prijs.

Niels Mulder uit Klarenbeek zat al vaak in de finale, en was ook al eens winnaar in 2019. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers werd het weer een geslaagd toernooi.