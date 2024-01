Tien-over-rood in Klarenbeek

KLARENBEEK – Op maandag 8, dinsdag 9, donderdag 11 en vrijdag 12 januari wordt in MFC Klarenbeek het tien-over-rood biljarttoernooi gespeeld. De wedstrijden starten elke om 19.30 uur, spelers moeten aanwezig zijn om 19.15 uur. Op woensdag 10 en vrijdag 12 januari is er om 13.30 uur ook een toernooi voor 55-plussers. De finalerondes worden gespeeld op zaterdag 13 januari vanaf 15.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 6 euro per persoon. Aanmelden kan bij Jos Havekes via 06-15633724 of biljart@scklarenbeek.nl.