Tekeningen van Charles Burki te zien in Brummen

BRUMMEN – Tot en met 10 februari zijn bij Gallery Aaldering in Brummen tekeningen te zien van Charles Burki. Hij is vooral bekend van zijn stripverhalen over de pijprokende schuinsmarcheerder Kladsky, die hij tekende voor automobieltijdschrift Autorevue. Maar Burski (1909-1994) was meer dan dat. Hij werkte als ontwerper, schilder, reclametekenaar, illustrator, auteur, filmer en fotograaf. Met belangrijke opdrachtgevers als Daf, V&D, Shell, Esso, Philips, Union, Good Year, KLM en Fokker heeft Charles Burki in sterke mate het gezicht in de reclamewereld van het naoorlogse Nederland bepaald. Bij Gallery Aaldering zijn 28 originele tekeningen van Kladsky te zien, in combinatie met de meest bijzondere bromfietsontwerpen van Charles Burski, waaronder de Union Boomerang. Daarnaast is het futuristisch ontwerp van de Union Rocket, met ogenschijnlijk twee raketten onder het zadel, te zien. De expositie is te bekijken tijdens openingsuren van Gallery Aaldering.