Taxatiemiddag door Arie Molendijk

ELLECOM – Op maandag 22 januari vindt er een taxatiemiddag plaats in Hotel Landgoed Avegoor in Ellecom. Taxateur Arie Molendijk taxeert daar oude boeken zoals oude (staten)bijbels, atlassen, geïllustreerde werken en reisboeken, handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten en prenten.De in den lande bekende taxateur werkt al jaren samen met de Vrije Universiteit, de Koninklijke Bibliotheek en andere bibliotheken en overheidsinstellingen. Regelmatig wordt hij gevraagd bibliotheken te taxeren voorafgaand aan een veiling.

De kosten voor een taxatie zijn 5 euro voor één tot ongeveer tien boeken of seriewerken. De taxatiekosten van grotere collecties/bibliotheken, die meer tijd in beslag nemen, variëren van 25 tot 50 euro. Bezoekers zijn van 13.00 tot 15.30 uur van harte welkom. Een afspraak maken is niet nodig.

molendijkboeken.nl