Tabletcursus Ons Raadhuis

VELP – Senioren die meer met hun tablet willen doen, kunnen aansluiten bij de achtdelige cursus van Ons Raadhuis in Velp. Deelnemers leren e-mailen, foto’s bewaren en bekijken, Facebook gebruiken, beeldbellen en spelletjes downloaden en spelen. De lessen worden gegeven door Margrot van der Horst van ICT-Visie in de Emmastraat. Er wordt gewerkt in een groep van maximaal zes deelnemers. De lessen zijn van woensdag 24 januari tot en met woensdag 13 maart elke week van 10.30 tot 12.00 uur. De kosten bedragen 3,80 euro per keer voor leden van Ons Raadhuis, andere deelnemers betalen 5,10 euro. De koffie en koekjes kosten 1 euro. Opgave en meer informatie opvragen kan via 026-8449140 of info@onsraadhuis.com

