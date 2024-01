Subsidie voor verduurzamen woningen buitengebied Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst heeft een subsidie van 1,7 miljoen euro gekregen uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF) van het Rijk voor de verduurzaming van woningen in het buitengebied. Dat maakt de gemeente bekend.

De energierekening valt voor inwoners in het buitengebied vaak hoger uit. Veel woningen zijn groter, ouder en minder goed geïsoleerd. Gemeente Bronckhorst wil graag woningeigenaren in het buitengebied ondersteunen bij de verduurzaming van hun woning. Bronckhorst is één van de twintig gemeenten in Nederland die daarvoor een financiële bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds heeft gekregen. Wethouder Emmeke Gosselink van wonen zegt: “Deze impuls voor het buitengebied is nodig en past bij een plattelandsgemeente als Bronckhorst. Het is prachtig dat het rijk onze aanvraag heeft gehonoreerd en dat we dit nu aan onze inwoners kunnen bieden.”

Van alle woningen in Bronckhorst staat ongeveer 20 procent in het buitengebied: zo’n 3200 woningen, waarvan er voor 250 subsidie is aangevraagd. Gemiddeld ligt het energieverbruik in deze woningen hoger, waardoor zij zorgen voor meer dan een derde van het totale energieverbruik. Daarnaast zit er soms asbest in de daken en is er verborgen (energie)armoede.

Om woningeigenaren in het buitengebied financieel een steuntje in de rug te kunnen geven, vroeg Bronckhorst het rijk om een bijdrage van 1,7 miljoen euro uit het VHF. De gemeente en de provincie doen er samen ruim 700.000 euro bij als cofinanciering. De regeling geldt alleen voor woningen met een woonbestemming in het buitengebied.