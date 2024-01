ROZENDAAL – Het trio Borromeo verzorgt zondag 28 januari een concert in de kerk in Rozendaal. Op het programma staan werken van Haydn, Bach, Sibelius en van Beethoven.

Het trio Borromeo bestaat uit violist Alexej Pevzner, altviolist Meintje de Roest en cellist Inge Grevink. Hun concert begint om 15.00 uur. Kaarten zijn te reserveren via vrienden@dekerkvanrozendaal.nl. Kaarten zijn ook voor aanvang van het concert verkrijgbaar in de kerk.

trioborromeo.nl