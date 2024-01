Strijkkwartet toont ‘ware gezicht van het leven’

DOESBURG – Strijkkwartet Nova Sonantia speelt op zondag 21 januari samen met pianist Ad Broeksteeg bij Podium Doesburg. Samen brengen zij het modern-klassiek concert ‘Le vrai visage de la vie’. Het concert begint om 15.00 uur.

In een wereld waarin de mensheid heen en weer wordt geslingerd tussen hoop en vrees, en waar crises en oorlogen aan de orde van de dag zijn, is er volgens het ensemble één taal die wereldwijd mensen kan raken en verbinden: de taal van muziek. Muziek toont ons het ware gezicht van het leven en appelleert aan onze diepste emoties.

Een aantal stukken, waaronder het strijkkwartet ‘Clean machine’ van Benno Bronke, beleeft in Doesburg zijn première. Enkele muziekstukken worden geïllustreerd met projecties van op de muziek geïnspireerde foto’s, die zijn gemaakt door studenten van de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie. Daarbij staan de vele schakeringen die het leven in voor- en tegenspoed met zich meebrengt centraal: ‘le vrai visage de la vie’, oftewel ‘het ware gezicht van het leven’.

Foto: Anje Kirsch