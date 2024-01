Stamppot eten met Lionsclub Bronckhorst

HUMMELO – Iedereen kan op zondag 4 februari bij FF naar Steef in Hummelo aanschuiven bij een uitgebreid stamppottenbuffet van Lionsclub Bronckhorst. Op het menu staat boerenkool, zuurkool en hutspot met drie soorten vlees en een uitgebreid nagerechtenbuffet.

Van iedere maaltijd gaat er een bedrag naar de goede doelen die de Lionsclub steunt. Dit zijn AED-stichting Bronckhorst, stichting Opvang Noach en stichting Ubuntu Nederland. Meer over deze doelen is te lezen op bronckhorst.lions.nl, onder het kopje ‘goede doelen 2023-2024’.

Iedereen mag aanschuiven, alleen of samen met partner, buurt, vrienden of familie. Kaarten kosten 29,50 euro en zijn te bestellen via lionsevenementen.nl. Kinderen van 5 tot en met 12 jaar mogen voor 14,75 euro mee-eten. Drankjes zijn voor eigen rekening. Reserveren bij het restaurant is niet mogelijk. Er is inloop van 17.00 tot 19.00 uur.

Wie zondag 4 februari niet kan, kan ook kiezen voor vrijdag 2 februari. Dan is er een buffet bij Den Bremer in Toldijk.