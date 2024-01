Spreekuur OV-ambassadeurs

DIEREN – Maandag 21 januari zitten de OV-ambassadeurs tussen 14.00 en 15.30 uur weer klaar in de bibliotheek in Dieren om vragen te beantwoorden over reizen met het openbaar vervoer. Een afspraak maken voor dit spreekuur is niet nodig, iedereen kan binnenlopen.

Wie liever telefonisch informatie inwint, kan dit doen via 038-3037010. Het telefonisch spreek uur is op dinsdag- tot en met vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 13.30 en 15.00 uur en maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur