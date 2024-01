Sportieve start van het jaar voor jeugd Sportclub Brummen

BRUMMEN – De jeugd van Sportclub Brummen is het jaar sportief op donderdag 4 januari gestart met het jaarlijks terugkerende zaalvoetbaltoernooi. In sporthal Rhienderoord werden leuke onderlinge wedstrijden gespeeld. In verschillende leeftijdsklassen streden de jongens en meiden om de winst. Er deden maar liefst honderdtwintig spelers mee, ingedeeld in teams die werden vernoemd naar de deelnemende landen van het EK, dat komend jaar in Duitsland wordt gespeeld. De jongste jeugd werd met veel enthousiasme begeleid tijdens het spel door de oudere jeugd.