DOESBURG – Liefhebbers van spelletjes kunnen sinds september aanschuiven tijdens een maandelijkse spellenavond in Doesburg. Gelijkgestemden spelen nieuwe spellen en klassiekers, kaart- en bordspellen, spellen voor twee personen of juist meer, lekker kort of avondvullend. De avonden zijn tot nu toe heel gezellig verlopen en bezocht door gemiddeld acht personen per keer, maar er is plek voor meer spelers. Iedereen kan meedoen, de leeftijd van de huidige deelnemers varieert van 20 tot 60+.

De spellenavond is elke derde donderdag van de maand, vanaf 19.30 uur bij Tapperij Hendrick aan de Meipoortstraat in Doesburg. Hier zijn al veel spellen aanwezig, maar bezoekers kunnen ook zelf een spel meebrengen. Iedere bijeenkomst staat er één spel centraal en deelnemers dienen voor dit spel vooraf aan te geven dat ze er aan willen meedoen. Dit kan via de website. Deelname aan de spellenavonden is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. De eerstvolgende bijeenkomst is donderdag 18 januari.

spellenavonddoesburg.nl