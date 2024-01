Spektakel bij Rheejes Vermaeck

RHEDEN – In aanwezigheid van het Prinsenpaar Prins Alfred de 1e en Prinses Carla vond zondag 28 januari het jaarlijks evenement het Rheejes Vermaeck plaats bij carnavalsvereniging De Heiknüüters. Ook dit jaar was het weer een mooi spektakel, met optredens van de dansgarde De Heideblüümkes en de minigarde De Madeliefjes, veel mooie acts en muziek, die weer als vanouds in handen was van het duo Lang & Breed en Big Noise.

De acts werden uitgevoerd door leden van de vereniging. Zo waren er optredens van Raad van Elf, die liet zien dat dansen onafhankelijk is van leeftijd, de Knüüterinnen met een leuke line-dance act en de komische act ‘Niet lullen maar poetsen’. Dit werd gewoonlijk door de poetsdames gedaan, maar omdat deze verhinderd waren, heeft een aantal heren dit op voortreffelijke wijze waargenomen. Zij hebben diverse leden van de Rhedense gemeenschap en het gemeentelijk beleid op humoreske wijze op de hak genomen. Ook de Breurtjes ontbraken niet met een mime-voorstelling en een optreden van de Rhedense blaaskapel.

Na afloop van het officiële gedeelte brak er nog een feestje los, dat later in het café werd voortgezet, waar ook de foto van het Prinsenpaar werd opgehangen.