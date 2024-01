DIEREN – Bij een aanrijding op de kruising Doesburgsedijk en de Hogestraat in Dieren raakte zondagmiddag 21 januari een scooterrijder gewond. De twee kwamen door onbekende oorzaak in botsing. De scooterrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar ging met eigen vervoer naar de huisartsenpost.

Foto: Sebastiaan Kleijn / Persbureau Heitink