Schrijfwedstrijd Ons Raadhuis

VELP – Ons Raadhuis in Velp houdt een schrijfwedstrijd. Aanleiding is de Boekenweek van 2024, die plaatsvindt van 16 tot en met 24 maart. Het thema van de Boekenweek is ‘Bij ons in de familie’.

De opdracht is van de schrijfwedstrijd luidt: schrijf een verhaal van maximaal 500 woorden, een gedicht, een haiku, een limerick of maak een collage van bestaande teksten. Het onderwerp moet natuurlijk ‘Bij ons in de familie’ zijn.

De jury bestaat uit schrijver Jan Siebelink en journalist/schrijver John Jansen van Galen.

De uiterste inlever-/inzenddatum is 10 maart 2024. Inleveren kan bij Ons Raadhuis aan de Nieuwstraat 1 in Velp of via dia.berends63@gmail.com Vermeld bij onderwerp of op de envelop: Schrijfwedstrijd. De winnaar wordt bekend gemaakt op 20 maart.