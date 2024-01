Schaatspret voor jong en oud

ELLECOM – De vele regen die de afgelopen tijd is gevallen, zorgde op veel plaatsen voor ongemak en overlast. Maar afgelopen week zorgde het op meerde plekken in de regio ook voor winters plezier. Door de strenge vorst veranderden ondergelopen weilanden en overstroomde uiterwaarden in een ijsbaan. In Ellecom scheen het zonnetje fijn en was het woensdag 10 januari, ondanks de koude wind, perfect weer om te schaatsen. Velen grepen dan ook kun kans om de ijzers onder te binden. Ervaren schaatsers zoefden over het ijs, terwijl de kleinsten met behulp van een stoel voorzichtig de eerste meters op het ijs maakten.

Foto: Cynthia Vos

