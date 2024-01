Rondje Zachtheid in Rheden

RHEDEN – Elf mensen liepen afgelopen vrijdag mee met het eerst Rondje Zachtheid voor de wereld in Rheden. Vanaf station Rheden wandelde de groep een uurtje samen bij volle maan. De wandeling is bedoeld als tegengeluid tegen de verharding en verruwing in de samenleving.

Rondje Zachtheid voor de wereld is een initiatief van Boudewijn Betzema, troostdichter in Deventer, dat inmiddels al op zo’n vijftien plekken navolging heeft gekregen. In Rheden nam schrijfdocent Marjon Weijzen het initiatief. Zij las tijdens de wandeling een gedicht voor.

De volgende ‘zachte’ wandeling in Rheden is op vrijdag 23 februari. De wandeling duurt ongeveer drie kwartier en start om 19.00 uur bij het station. Iedereen die mee wil lopen, is welkom, ‘zodat we samen zachtheid kunnen doorgeven’.

Foto: Linda Stelma

