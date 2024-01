Rondje Oeken hardlopen

BRUMMEN – Op zondag 28 januari kunnen hardlopers weer deelnemen aan Rondje Oeken. Deelnemers kunnen kiezen uit 5 of 10 kilometer. Voor de jongste lopers is er de Kids Run. Deze start om 10.00 uur. Om 10.20 uur wordt het startschot gegeven voor de 10 kilometer en lopers voor de 5 kilometer gaan om 10.30 uur van start. De prijsuitreiking is rond 11.00 uur. Start en finish zijn bij de Vroolijke Frans in Brummen (Broek) en de routes lopen door het omliggende buitengebied. Inschrijven kan op de dag zelf of via inschrijven.nl.