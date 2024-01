Rheejes Vermaeck voor 50-plussers

RHEDEN – Na een geslaagd prinsenbal en pronkzitting, gaat het carnavalsfeest bij De Heiknüüters op zondag 28 januari verder met het Rheejes Vermaeck. Alle 50-plussers zijn welkom in feestburcht Ons Huis voor een ‘spektakel met veel muziek, dans en sketches’. Prins Alfred de 1e en prinses Carla zijn hierbij natuurlijk present. Gasten krijgen allemaal een kop koffie met wat lekkers en er ligt een presentje voor hen klaar.

De middag wordt om 14.11 uur geopend als de senaat, Raad van Elf en het prinsenpaar met pagedames de zaal betreden. Het programma duurt tot ongeveer 17.00 uur. De zaal is geopend vanaf 13.30 uur en de toegang is gratis.