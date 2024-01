Rhedense Rollers leren reanimeren

RHEDEN/VELP – Een aantal leden van basketbalvereniging De Rhedense Rollers heeft met succes een cursus reanimatie gevolgd. Zij kunnen nu eerste hulp bieden als iemand onwel wordt.

De cursus werd verzorgd door de EHBO-verenigingen van Rheden en Velp-Rozendaal. Zij verzorgen op dinsdag 6 februari opnieuw een cursusavond, waarin deelnemers onder andere leren alarmeren, reanimeren en een AED bedienen. Na afloop ontvangen zij een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad.

De reanimatiecursus wordt gehouden in het EHBO-lokaal van de voormalige Dr. A. van Voorthuijsenschool aan de Schoolstraat 12 te Velp, van 19.00 tot 22.00 uur. De kosten bedragen 25 euro per deelnemer. De cursus gaat door als er zes kandidaten zijn. Aanmelden kan via ehbo-rheden.nl/cursus of cursus@ehbo-rheden.nl.