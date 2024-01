Rheden doet mee met IkPas

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden heeft zich aangesloten bij de landelijke ‘IkPas’-campagne. Hiermee wil de gemeente inwoners motiveren hun alcoholgebruik op pauze te zetten.

De campagne richt zich op het vergroten van het bewustzijn rondom het eigen alcoholgebruik. ‘IkPas’ trapt in januari af met ‘dry january’. Door mensen te motiveren tot een pauze in het alcoholgebruik in januari, worden zij aangemoedigd om bewustere keuzes te maken over hun drankgebruik het hele jaar door. Wethouder Gea Hofstede: “Ik hoop dat deelnemers ervaren dat zij zich fitter voelen. En dat het drinken van alcohol niet altijd nodig is om het gezellig te hebben. Misschien lukt het inwoners zelfs wel om een langere alcoholpauze in te lassen.”

Behalve lichamelijk fitter, ervaren eerdere deelnemers ook dat zij mentaal fitter zijn. 62 Procent van deze mensen merkt dit. 64 Procent kan na afloop van de actie beter ‘nee’ zeggen tegen alcohol. En 32 procent van de deelnemers is na de actie van ‘IkPas’ gewicht kwijtgeraakt.

De nationale campagne van 2024 gaat over het ‘NU-moment’. Dit zijn die momenten die iedereen wel herkent. Het moment waarop het besef doordringt dat het tijd is om een alcoholpauze in te lassen. Bijvoorbeeld tijdens een uitdagend moment in de sportschool of de ochtend na een avondje uit.

Iedereen die meedoet aan ‘IkPas’ krijgt toegang tot verschillende online hulpmiddelen en ondersteuning om hen te helpen volhouden. Deelnemers krijgen tips, motiverende artikelen, gezonde recepten en badges voor hun prestaties. Zo worden inwoners gemotiveerd om hun voornemen langer vol te houden.

Inwoners die de uitdaging willen aangaan kunnen zich aanmelden via ikpas.nl/regio/gelderland-midden/gemeente-rheden. Meedoen kan alleen of samen met familie, vrienden of collega’s. Het samen aanpakken van deze uitdaging maakt het niet alleen leuker, maar verhoogt ook de kans op succes, aldus de campagne.

ikpas.nl