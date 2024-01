Retrospectief: Uitzichttoren De Vrijenberg, Loenen

De waterval in Loenen was en is nog steeds een geliefde bestemming voor een dagje uit. Op de fiets gaan veel gezinnen naar de hoogste waterval van het land om naar het klaterende water te kijken of te wandelen in de omliggende bossen met heuvels. Wie het kon betalen, ging vroeger ook naar de Uitzichttoren De Vrijenberg, die naast de Loenense waterval is gelegen. Tegen betaling van 10 cent mocht de bezoeker naar boven klimmen om daar te genieten van een schitterend uitzicht over de verre omgeving. Ten onrechte werd de uitzichttoren soms ‘De Freijenbergh’ genoemd. Tientallen jaren is de uitzichttoren een grote attractie geweest totdat het hout van de ombouw slecht werd en de toren daardoor werd afgesloten voor het publiek

De uitzichttoren hoorde bij het hotel restaurant De Vrijenberg. Kort voor de vorige eeuwwisseling liet Paul Schut een hotel in de bossen bouwen. De Veluwe was in die tijd erg in trek. Stedelingen vonden hier rust en ruimte. Hotel De Vrijenberg heeft tientallen jaren veel gasten ontvangen. In 1925 noemden gasten het hotel nog ‘prachtig gelegen midden in de dennenbosschen’.

Na Paul Schut heeft de familie Arnolds jarenlang het hotel beheerd. Enkele malen werd het hotel fors uitgebreid. Het hotel kreeg in het land een goede naam en de gasten kwamen uit alle windstreken. Arnolds werd te oud en trok zich terug. De familie Bruseker huurde het pand. Het aantal bezoekers werd veel minder en in 1972 kwam het pand leeg te staan.

Na enkele jaren durfde J. Stegeman het aan om het hotel-restaurant weer een opknapbeurt te geven. Hij wist er weer een bloeiend bedrijf van te maken. Later kwam het bedrijf in handen van de familie Woutersen. Jansen werd nadien de nieuwe eigenaar. Helaas was de investering te groot en moest hij na enige jaren ook sluiten.

Eddy de Beus kocht daarna het hotel en maakte er een discotheek in. Menigeen kent dit nog van dancing De Vriënborch en heeft er goede herinneringen aan. Enige jaren is het pand (met gesloten uitzichttoren) een plek geweest voor jeugdvermaak, totdat ook hier de klad in kwam en het pand gesloten werd. Na enige jaren leegstand doet het pand nu al enige jaren dienst als woonruimte voor arbeidsmigranten.