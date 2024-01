Retrospectief: Papiermolens op de Soerensebeek

Aan het einde van de 18e eeuw, tussen 1791 en 1796, werden drie papiermolens gebouwd in Laag-Soeren. Ze lagen allen aan de Soerensebeek, die niet alleen zorgde voor het stromende water voor de aandrijving van deze watermolens, maar ook voor zeer helder water voor de papierfabricage. Ze werden allen gebouwd in opdracht van Carel Otto van Kesteren, eigenaar van het Huis Laag Soeren. Ze kregen de namen opvallende Welbedacht, Goedgedacht en Nagedacht. Op deze foto zijn Goedgedacht (links) en Welbedacht (rechts) te zien.

Goedgedacht uit 1795 was een zogenaamde bovenslagmolen met één rad. In de molen werden met waterkracht onder meer de hamers bediend, die de lompen en andere vezels stuksloegen, die de basis van het handgeschepte papier vormden. Door toevoeging van veel schoon water ontstond een pap, die op een zeef geschept kon worden en na persen en drogen het papier vormde. Dat hiervoor in grote lijnen geschetste procedé, is in De Middelste Molen in Loenen nog te bekijken.

De naastgelegen molen Welbedacht was eveneens een bovenslagmolen, maar voorzien van twee raderen. Die kon daarmee wat zwaardere machines aandrijven.

Beide papiermolens bleven als zodanig in bedrijf tot in 1878. In dat jaar werden ze beiden omgebouwd tot wasserij. Die gebruikten het stromende water ook voor de aandrijving van machines en het heldere water om mee te wassen en te spoelen. Anno 2024 is overigens nog steeds een wasserij in Soeren actief, die nog steeds gebruik maakt van het heldere Soerense bronwater. Maar tegenwoordig wordt het vuile en schuimende waswater niet meer in diezelfde beek geloosd. Daar kwam begin jaren 60 van de vorige eeuw met de aanleg van riolering.

Van beide oorspronkelijke papiermolens op deze oude foto, is niets meer over. Welbedacht werd door brand verwoest, waarna de restanten in 1950 verdwenen. Goedgedacht werd in 1948 onttakeld en brandde in 1987 ook volledig af.

Ook de derde molen van het trio viel ten prooi aan de vlammen. Dat was in 1898 en de toenmalige pachter G.A. Slijkhuis besloot te stoppen met de fabricage van papier en als wasserij verder te gaan. Dat bedrijf bestaat nog steeds.