Retrospectief: De Steeg vanuit de lucht

Bijna een eeuw geleden, in 1927, werd deze luchtopname van het dorp De Steeg gemaakt. Het levert een fraai beeld op van het oude De Steeg. Het dorp De Steeg was pas enkele jaren daarvoor ontstaan. Voordien waren het twee buurtschappen; Middachtersteeg en Rhedensteeg. Beide kwamen voort uit de kerspels (kerkgemeenschappen) Ellecom en Rheden.

In 1920 waren beide buurtschappen dusdanig met elkaar vergroeid, dat burgemeester Bloemers van de gemeente Rheden ervoor zorgde dat beide buurtschappen voortaan als één dorp, De Steeg, deel van zijn gemeente uit zou maken. De gemeente kocht in die periode ook gronden aan rond Rhederoord en die werden gebruikt als nieuwe bouwlocaties. Op die manier ontstonden de villawijk Rozenbosch en het Strooien Dorp, een wijkje met volkswoningbouw.Op de luchtfoto valt centraal in beeld de villa Rhederpark op, met z’n vier kenmerkende torentjes. Het oorspronkelijke gebouw was eigendom van de heer Viruly en ging in 1904 in vlammen op. Een jaar later werd het herbouwd in de vorm zoals op deze foto te zien is. Jarenlang was het ook in gebruik bij Stichting Philadelphia.

Net aan de overzijde van de spoorlijn, die sinds 1895 De Steeg doorsnijdt, zien we het dan gloednieuwe volkswijkje Het Strooien Dorp uit 1921. Het zijn opvallende woningen, die een hofje vormen en allen gedekt zijn met een rieten kap. Het complex bestaat uit vier delen, onderling verbonden, met in het midden een poort. De ontwerpers waren de architecten Uiterwijk en Meijer.

Rechts van het midden, tegen de uiterwaarden aan, is de kapel te zien die in 1876 uit steen werd opgetrokken op de plek waar eerder een houten bijkerk van de zogenaamde Statie Dieren was gesitueerd in een oude schuur. Het kerkje stond aan de Oversteeg en kreeg de naam Onze Lieve Vrouwe kerk. Het deed dienst tot dat de groei van De Steeg en het aantal Roomse inwoners een groter kerkgebouw vergden. Dat werd gebouwd aan de Hoofdstraat. In 1927, toen deze foto werd gemaakt, deed het nog nét dienst als RK Kerk. In 1953 werd het gesloopt en maakte plaats voor klooster St. Michaël.