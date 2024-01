RHEDEN – Op de eerste zaterdag van de maand, 6 januari, is er weer het Repair Café in het Dorpshuis Rheden. Van 9.30 tot 12.00 kunnen mensen er terecht om allerhande spullen of kleding te laten repareren. Ook kapotte meubeltjes en gereedschap repareert het Repair Café graag. Tot slot helpen de medewerkers met laptops, mobiele telefoons en speelgoed.

