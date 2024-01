Repair Café in Dieren

DIEREN – Zaterdag 13 januari tussen 14.00 en 16.00 uur is Repair Café Dieren weer geopend. Bezoekers kunnen in de Oase terecht om hun kapotte spullen te laten repareren door en met de vrijwilligers. Alles wat onder de arm kan worden meegenomen, mag ter reparatie worden aangeboden. Denk aan kapotte kleding, elektronica, meubels en speelgoed. Reparatie is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het verminderen van afval en het besparen van grondstoffen.