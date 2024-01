Reli Groep neemt verspreiding Regiobode over voor betere bezorging

REGIO – Reli Groep neemt de verspreiding van Regiobode over. Deze nieuwe samenwerking moet de bezorging van de krant, die de laatste jaren niet was zoals gewenst, weer op orde krijgen. Dit doen we het liefst in samenwerking met onze huidige bezorgers, die we vragen zich te melden bij Reli Groep.

De bezorging van de krant verloopt momenteel niet zoals wij, medewerkers en directie van Regiobode, willen. Er wordt met veel aandacht en energie een krant gemaakt, waarvan wij willen dat die ook netjes bij iedereen thuis op de mat wordt bezorgd. En dat is al een poos niet het geval. Ondanks vele gesprekken, klachten en meldingen, is het niet gelukt de bezorging van de krant naar het gewenste niveau te tillen. En dus heeft Regiobode besloten in zee te gaan met een ander verspreidbureau: Reli Groep.

Bestaande bezorgers

We willen de bezorgers die momenteel Regiobode rondbrengen natuurlijk niet kwijt. Zij worden dan ook uitgenodigd om zich aan te melden bij Reli Groep. “Het streven is om hen dezelfde wijk en vergoeding te bieden, waarbij continuïteit en waardering voor hun inzet centraal staan. Aanmelden is eenvoudig en kan via reli.nl. Stuur je huidige wijk naar bezorgteam@reli.nl of via WhatsApp naar 06-34596964. Meld je vergoeding bij Reli Groep. Onze bezorgcoördinatoren nemen contact met je op”, legt Reli uit.

Ook nieuwe bezorgers zijn natuurlijk altijd welkom. Regiobode bezorgen kan vanaf 13 jaar.

Reli Groep waardeert haar bezorgers met een tijdsvergoeding, gekoppeld aan het minimumloon voor bezorgers. Voor bezorgers tot 18 jaar geldt een minimale vergoeding van 7,50 euro per uur, gevolgd door het WML.

Reli Groep

In onze zoektocht naar een nieuwe verspreider werd ons van diverse kanten Reli Groep aangeraden. Dit bedrijf begon in 1978 als een bescheiden onderneming en groeide uit tot een vooraanstaande speler in de verspreidingssector. Reli Groep verspreidt wekelijks folders en kranten en belooft daarbij een sterke focus op kwaliteit en betrouwbaarheid. Uitbreiding met de titels van Regiobode BV is voor Reli Groep een mooie stap. Reli Groep kijkt uit naar een succesvolle samenwerking en blijft zich inzetten voor de hoogste standaard in bezorging.

Bezorgklachten

Alle partijen doen hun best de overstap naar een nieuw verspreidbureau zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar het zal vast gebeuren dat niet alles meteen goed gaat. Wordt bij u de krant niet bezorgd? Laat ons dat dan vooral weten via bezorgklachten@regiobode.nl, zodat Regiobode en Reli Groep samen kunnen werken aan een goede verspreiding.

Aanmelden

Heb je vragen of wil jij je aanmelden? Bel dan met 0184-414539, stuur een e-mail naar info@reli.nl of kijk op reli.nl.