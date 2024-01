Pronkzitting De Heiknüüters

RHEDEN – De Rhedense carnavalsvereniging De Heiknüüters begint het seizoen op zaterdag 13 januari met de jaarlijkse pronkzitting. Om 20.11 uur betreden de Senaat, de Raad van Elf en het prinsenpaar feestburcht Ons Huis. Dat is het begin van een avond vol sketches, muziek en dans, veelal uitgevoerd door eigen leden van de carnavalsvereniging.

Een belangrijk onderdeel van deze avond is, zoals ieder jaar, de bekendmaking van de Ridder in de Orde van de Rhedense Leeuw. Dit is een onderscheiding die ieder jaar wordt uitgereikt aan iemand die zich heeft ingezet voor de maatschappij en voor het dorp Rheden in het bijzonder.

Iedereen is welkom om dit feest mee te maken. De zaal opent om 19.30 uur, het feest duurt tot in de kleine uurtjes. Leden hebben gratis toegang, andere belangstellenden betalen 5 euro entree. Toegang vanaf 16 jaar, legitimatie is verplicht.