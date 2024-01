Presentatie plannen Van Limburg Stirumplein

BRUMMEN – De gemeente Brummen presenteert woensdag 10 januari het ontwerp voor de herinrichting van het Van Limburg Stirumplein in Brummen. Er liggen plannen voor twee appartementencomplexen met 59 woningen voor ouderen en starters.

De gemeente Brummen is in 2021 gestart met het maken van het stedenbouwkundig plan voor het Graaf van Limburg Stirumplein. Er werden drie sessies gehouden met omwonenden, waarin hun mening werd gevraagd over zaken als beeldkwaliteit, bereikbaarheid, ontmoeten en sociale voorzieningen, duurzaamheid en biodiversiteit. Ook zijn over de modellen die hieruit voortkwamen de voor- en nadelen besproken. Uiteindelijk ging de voorkeur uit naar het model met alleen appartementen en geen grondgebonden woningen, een model met appartementen in een groene parksetting, waarin het SWB-gebouw ook een voorkant krijgt.

Door de ligging in het centrum is dit een perfecte locatie voor woningbouw voor ouderen en starters. Daarnaast is er een uitbreidingsmogelijkheid voor de SWB, waarbij de bibliotheek, Harmonie Orkest Brummen (HOB) en Plein 5 samen een nieuw onderkomen krijgen. Op dinsdag 12 december heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan dat voorziet in de ontwikkeling van het Graaf van Limburg Stirumplein.

Iedereen die meer wil weten over de plannen, kan woensdag 10 januari langskomen in de bibliotheek. Hier zijn tussen 19.30 en 21.30 uur medewerkers van de gemeente aanwezig om alles te vertellen over het ontwerpbestemmingsplan en het concept beeldkwaliteitsplan. Ook is het dan mogelijk een zienswijze in te dienen.