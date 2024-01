DIEREN – Woensdag 10 januari is Jan Tuinman te gast bij de Vrouwen van Nu in Dieren. Hij verzorgt een presentatie over de Veluwe. Hij vertelt niet alleen over het ontstaan van het natuurgebied, maar ook over de parels van de Veluwe, de schoonheid van het landschap, de pittoreske dorpjes, kastelen en kerken. Ook cultuur, historie en oude (spook)verhalen en sagen komen aan de orde. Het verhaal van Tuinman wordt ondersteund met mooie beelden met bijpassende muziek en ingesproken tekst.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Ontmoetingskerk in Dieren. De toegang is gratis voor leden, andere belangstellenden betalen 5 euro.

vrouwenvannudieren@gmail.com