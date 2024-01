Preek van de leek in Doesburg

DOESBURG – Op zondag 4 februari wordt in de Martinikerk in Doesburg weer een Preek van de Leek gehouden. Het thema ‘onze voetafdruk’. Dat woord doet al gauw denken aan een letterlijke afdruk van een voet in de aarde. Daar zit ook zeker wat in. Een footprint heeft namelijk te maken met de grootte van de impact die iemands wijze van leven heeft op de aarde. Wat mensen gebruiken van de aarde, zoals water, grondstoffen, energie, ruimte, natuur, producten die de aarde voortbrengt, is om te rekenen in de grootte van je voetafdruk. Kortweg, hoe meer je gebruikt, hoe groter de voetafdruk. Horst Caesar uit Velp is van huis uit chemicus en voelt zich zeer betrokken bij dit thema en deed er onderzoek naar. Hij is de ‘lekenpreker’ bij deze Preek van de Leek. Aanvang is 16.00 uur, de kerk is open om 15.30 uur.