Pont ligt stil in immense IJssel

BRUMMEN – Een enorme watervlakte strekt zich uit tussen Brummen en Bronkhorst. De veerpont ligt daar ergens, ogenschijnlijk in het niets, verloren tussen. De uiterwaarden staan al weken onder water en de pont kan de oversteek tussen beide IJssel-oevers niet maken. De hoge waterstand zorgt voor veel overlast, ondergelopen wegen en zelfs een schip dat op de IJssel bij Rheden in de uiterwaarden belandde. Aan de andere kant genieten veel mensen van dit bijzondere schouwspel. Menigeen is de afgelopen dagen – tussen de regenbuien door – op de fiets gestapt voor een blik op de immens brede rivier. Zoals deze foto laat zien, heeft de situatie ook een zekere schoonheid.

Foto: Gerrit van de Pol