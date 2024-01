DREMPT – Jeugdvereniging Drempt organiseert voor de tweede keer de mega-playbackshow ‘Drempt Got Talent’. Basisschoolleerlingen uit Drempt, Doesburg, Hummelo, Keppel en omgeving mogen een playback-act brengen, maar ook andere talenten laten zien op het podium. Ze mogen dansen, zingen, goochelen of iets heel anders doen, alleen of samen met anderen.

De playbackshow wordt gehouden op zaterdag 27 januari, van 14.00 tot 18.00 uur in het Dorpshuis in Voor-Drempt. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 januari via jeugdverenigingdrempt@gmail.com. Vermeld in de mail wat voor act het wordt en hoe lang het ongeveer duurt. Publiek is die zaterdagmiddag natuurlijk welkom.