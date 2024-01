Plannen voor McDonald’s in Rheden

RHEDEN – Enkele weken geleden publiceerde de gemeente Rheden een vergunningsaanvraag voor de bouw van een fastfoodrestaurant op haar gemeentepagina in deze krant. Sindsdien draait de geruchtenmachine in Rheden overuren. De gemeente kan inmiddels bevestigen dat McDonald’s plannen heeft om een restaurant te openen aan de Arnhemsestraatweg 68.

Het plan is om een restaurant te bouwen, op de plek waar nu Chinees Restaurant China Palace is gevestigd. Dit werd in het dorp al snel het gesprek van de dag. De geruchten dat McDonalds plannen zou hebben om naar Rheden te komen, kunnen door wethouder Paul Hofman van de gemeente Rheden worden bevestigd. “Het klopt dat het hier om een McDonald’s gaat. Het betreft een gebonden aanvraag. Dat betekent dat de gemeente een ‘toetsende’ rol heeft, maar geen vrije beoordeling kan geven. Als de aanvraag voldoet aan door de wet vastgestelde criteria, moeten we de vergunning verlenen”, legt de wethouder uit.

De wethouder staat overigens niet te springen om het Amerikaanse hamburgerrestaurant in zijn gemeente te ontvangen. “Ik maak me wel zorgen over eventuele overlast, verkeersveiligheid en zwerfvuil die een dergelijk restaurant met zich mee kan brengen. Ik heb de omwonenden dan ook beloofd om met hen in gesprek te gaan. En daarna zal ik ook met McDonald’s deze zorgen bespreken”, aldus Hofman.