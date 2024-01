Plan voor betaalbare en duurzame woningen

GEM. RHEDEN – Dieren-West verduurzamen en wijken creëren in Velp, Rheden en Dieren waar inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen met toegang tot alle benodigde zorg. Dat zijn twee van de dingen die die de gemeente Rheden, woningcorporatie Vivare en Huurdersvereniging Rheden (HVR) de komende twee jaar willen realiseren.

Woensdag 13 december tekenden de drie partijen daarvoor ‘vernieuwde prestatieafspraken’. In het plan ligt de focus op betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid, en wonen en zorg. Met name op het gebied van duurzaamheid staan de partijen voor flinke uitdagingen.

Met ruim 90 procent van alle sociale huurwoningen in Rheden is Vivare een cruciale partner voor de gemeente bij de uitvoering van de Woonvisie. De partijen hebben zich verbonden om de komende twee jaar gezamenlijk te streven naar prettig en betaalbaar wonen voor mensen met een beperkt budget. De partijen willen ook hard werken aan het vergroten van het aantal sociale huurwoningen.

Wethouder Gea Hofstede is blij met de hernieuwede prestatieafspraken: “Er is een grote behoefte aan nieuwe woningen en de renovatie van woningen. Gelukkig gaan we daar de komende jaren op inzetten. Ook hebben we veel aandacht voor mensen die het financieel moeilijk hebben. We kijken naar het welzijn van de wijk in brede zin. Dat wil zeggen dat we ook kijken naar waar mensen gelukkig van worden of hoe we zorg om hen heen kunnen regelen. Veel mensen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen wijk blijven wonen. Met de Blijfwijken en de wijk ggz maken we dit mogelijk.”

Op de foto van links naar rechts: Wim Jongejan (HVR), Gea Hofstede (Gemeente Rheden) en Alfred van den Bosch (Vivare).