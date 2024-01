Oudercafé van start in Tjark Riks Eerbeek

EERBEEK – Ouders kunnen elkaar ontmoeten in het Oudercafé, een initiatief van Stichting Welzijn Brummen, #Opladers en een groep moeders. De eerste bijeenkomst was in december, op maandag 15 januari staat de tweede op het programma.

Moeder Malou is één van de deelnemende ouders. “We misten verbinding met mensen die in dezelfde levensfase zitten”, legt ze uit. “Daarnaast is fijn om elkaar soms ook even te spreken zonder kinderen erbij.” Ruth Frederiks van Stichting Welzijn Brummen en Fiona Vloet van #Opladers hadden al langere tijd het idee om iets te creëren voor de ouders in Eerbeek. “Een plek waar ouders samen kunnen komen en gezellige dingen met elkaar kunnen doen, maar waar ook ruimte is om hun verhaal te delen of even op te laden”, zegt Ruth Frederiks.

Vijf moeders sloten zich bij hen aan om het Oudercafé verder op te zetten. De één ontwierp het logo en de flyer, een ander doet het online deel van de organisatie en een ander bakt iets lekkers voor de bijeenkomsten. Er is bewust gekozen voor de naam Oudercafé, omdat iedereen welkom is.

Verbinding

Tijdens het Oudercafé gaat het niet alleen over luiers of slecht slapen. Fiona Vloet vertelt: “We praten over het ouderschap, je bent allemaal ouder, dus dat is wat je verbindt.” Maandelijks is er een andere activiteit. In december werd kennisgemaakt tijdens een spelletjesavond, op 15 januari staat schilderen met ecoline op het programma. Ook worden er informatiebijeenkomsten over bepaalde thema’s georganiseerd. “We zijn erg benieuwd wat voor ideeën andere ouders hebben”, geeft moeder Maartje aan. “Daarom laten we bewust nog de invulling een beetje open.”

Meedoen

Ouders die willen aansluiten, kunnen zich aanmelden via hetoudercafe@hotmail.com of via @het_oudercafe op Instagram. De bijeenkomst van maandag 15 januari duurt van 19.30 tot 21.30 uur. De kosten voor de schilderavond zijn 5 euro, in verband met aanschaf van materialen.