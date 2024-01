Orgelconcert ‘Met Bach het nieuwe jaar in’

BEEKBERGEN – Organist Evert van de Veen verzorgt op zaterdag 6 januari een nieuwjaarsconcert in de Dorpskerk in Beekbergen. Vanaf 20.00 uur bespeelt hij het Schilling-orgel. Thema van het concert is ‘met Bach het nieuwe jaar in’.

Van de Veen ziet Bach als ‘grootste componist allertijden’ en speelt allemaal werken van deze componist tijdens zijn nieuwjaarsconcert. Op het programma staat onder andere de bekende ‘Toccata en fuga in d’, BWV 565. Ook speelt Van de Veen enkele koraalvoorspelen en een aantal bewerkingen uit cantates van Bach, zoals het bekende ‘Jesus, joy of men’s desiring’. Ook de beroemde ‘Aria op de G-snaar’ en het lichtvoetige ‘Concerto in a-moll’ staan op het programma.

Evert van de Veen (1963) ontving orgellessen van onder andere John Propitius in de Oude kerk te Barneveld, die hem voorbereidde op een studie aan het Utrechts conservatorium. Hier studeerde hij het hoofdvak orgel bij Theo Teunissen.

Evert heeft een uitgebreide lespraktijk van orgel- en pianoleerlingen. Als organist is hij verbonden aan de Gereformeerde kerk in zijn woonplaats Voorthuizen, aan de Hervormde kerk (PKN) te Putten en aan de Dorpskerk te Beekbergen. Als dirigent is hij werkzaam bij verschillende koren. Er zijn CD’s van hem verschenen waarop hij orgels bespeelt in Nederland, maar ook in Duitsland, België en Frankrijk en Van de veen geeft regelmatig orgelconcerten in binnen- en buitenland.