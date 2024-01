BRUMMEN – Deze week gaan de medewerkers van de actie Hongerpot weer op pad om de potjes te legen. Ze hopen op een flink bedrag, zodat ze de kinderen van de projecten in India en Armenië van tenminste één gezonde maaltijd per dag kunnen voorzien. Wie meer wil weten over de actie, een hongerpotje thuis wil of vrijwilliger wil worden, kan bellen met 06-29191384.

hongerpot.nl