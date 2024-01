Open Podium in Leuvenheim

LEUVENHEIM – Zaterdag 20 januari is er weer een Open Podium in het Buurthuis in Leuvenheim. Vier regionale bands en artiesten laten hier van zich horen. Vintage Collective is een zevenkoppige band, die nummers speelt van onder andere Doobie Brothers, Joni Mitchell en John Mayer. Down to Earth bestaat uit jong talent uit de Achterhoek. Deze band brengt een mix van rock ‘n roll, 70’ies en dialectrock. Ook liefhebbers van akoestische muziek komen aan hun trekken. Mieke Rous is een muzikale verhalenverteller met zinnige eigen liedjes, waarmee ze de wereld een beetje mooier wil maken. Tot slot speelt Cindy van der Meer, ervaren zangeres in coverbands. Ze brengt deze avond voor het eerst haar eigen teksten.

Het programma begint om 20.00 uur. De entree is gratis, maar een bijdrage aan de fooienpot wordt op prijs gesteld. Artiesten die ook een keer op het Open Podium willen spelen, kunnen een bericht sturen naar smeetsmerijn@gmail.com.