Open dag bij Atelier Creso

VELP – Op zondag 21 januari van 11.00 tot 16.00 uur zet Atelier Creso aan de Schoolstraat 12 in Velp haar deuren wijd open om informatie te geven over alle teken- en schildercursussen die na de zomervakantie weer starten. Er zijn creatieve cursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen op verschillende dagdelen van de week. Er wordt les gegeven in vele technieken zoals houtskool, grafiet- en kleurpotlood, pen, krijt, acryl, olieverf en aquarel. Het team van gespecialiseerde teken- en schilderdocenten van het atelier staat bezoekers graag te woord. De toegang is gratis. Het atelier is te vinden aan de Schoolstraat 12 in Velp.

ateliercreso.nl