Open ateliers in Brummen en Loenen

REGIO – Zaterdag 27 en zondag 28 januari laten acht kunstenaars hun werk zien tijdens de kunstroute van ART-Brummen. Emeke Buitelaar, Annie Elissen, Mieke Diekmann, Otto Koedijk, Rob Kuulkers, Piet van Middelaar, Marieke Ruijgrok en Joop van Ulden openen de deuren van hun atelies en galeries voor het publiek.

Mieke Diekmann heeft haar galerie ’t Arthuus aan de Eerbeekseweg 13a in Loenen. Het werk van Mieke zelf is een vast element in de galerie. Ze heeft weer nieuwe schilderijen en beelden waarvoor ze haar inspiratie veelal haalt uit de natuur en het leven zelf. Vanaf dit weekend is er een nieuwe expositie met kunstwerken van de Roemeense kunstenares Nicoleta Costiucvan, met daarnaast werk van vele andere exposanten.

In het oudste witte boshuisje uit 1835, aan de Boshoffweg 2 in Eerbeek, laat Marieke Ruijgrok haar schilderijen zien, ‘en plein air ‘ geschilderd in de omgeving van de IJssel. Ook zijn van haar hand koppen te zien, gemaakt van papier en pulp uit de Middelste Molen in Loenen.

In het dorp Brummen zijn de keramische en winterharde vogelhuisjes van Joop van Ulden te vinden aan de Kerkstraat 6. Op Kerkstraat 4 zorgt Emeke Buitelaar ervoor om elke keer weer nieuw werk te laten zien. “Ieder kind is een kunstenaar, de kunst is er één te blijven !” Daarom is Emeke blij met haar atelier waar zij kan spelen met al haar materialen: “Er is genoeg kunst op de wereld, maar iets zelf maken met je eigen gevoel erin blijft een ander verhaal”, aldus de kunstenares.

Verderop in het dorp aan de Burgemeester de Wijslaan 22 zijn de beelden, schilderijen en objecten met hun eigen verhaal van de veelzijdige Piet van Middelaar te zien. Atelier La Rousserolle van de eveneens veelzijdige Rob Kuulkers is aan de Karekietstraat 1. Hier is ook het werk te zien van Luna Gerritsma en Carman Bronsgeest.

Bijna om de hoek, in de Zegerijstraat op nummer 35, is Otto Koedijk te vinden met zijn mooie houtdraaiwerk. Johan van Assem is met zijn schilderijen te gast. Een eindje verder, op Zegerijstraat 7a, is het atelier van Annie Elissen. Zij duikt dit weekend een stukje terug het verleden in en laat haar koeien en kippen even voor zichzelf spreken in haar atelier Grand Elan. Daarnaast toont zij veel nieuwe kleine vogels en beschilderd porselein, soms heel realistisch, dan weer met een dosis fantasie. Annie is aan het schilderen in dit weekend.

art-brummen.nl

Een werk van Mieke Diekman