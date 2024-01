RHEDEN – Kinderen vanaf 8 jaar kunnen zaterdag 27 januari op pad met de Nachtwachter. Samen gaan zij het bos in en ontdekken samen de geheimen van de nacht. De dagmensen leren daarbij alles over de ‘sluier van stilte’, ‘krekelstem’ en ‘nachtconcert’. De excursie duurt vanaf 19.30 en 21.30 uur en start vanaf het bezoekerscentrum in Rheden. Dit is een Oerrr kinderactiviteit, er mag per kind of groepje kinderen één ouder mee. Vooraf een kaartje kopen via natuurmonumenten.nl is verplicht.