Ook in Rheden zit de schaaksport in de lift

DIEREN – Dat de schaaksport duidelijk in de lift zit, bleek zaterdag 16 december bij het Open Schaakkampioenschap Rheden/Rozendaal in Dieren. Hetzelfde dorpje waar jaarlijks ook de Nederlandse Schaakkampioenschappen worden gehouden.

Zo’n zeventig schakers waren aanwezig. Wethouder Ronald ter Hoeven van de gemeente Rheden, die het toernooi opende, viel het op dat alle leeftijden vertegenwoordigd waren. De jongste deelnemer was 7 en de oudste was 86 jaar. Deelnemers en de organiserende schaakverenigingen uit Dieren en Velp kijken terug op een bijzonder geslaagd toernooi.

De 28 deelnemers aan het rapidtoernooi kwamen uit het hele land. Daaronder waren ook veel sterke en jonge schakers. Fleur Westerhof uit Doetinchem (Nederlands schaakkampioene tot 14 jaar) was zo’n sterke schaker. In haar eerste partij wist ze haar tegenstander, een ervaren clubschaker, in twaalf zetten schaakmat te zetten. Helaas lukte het haar niet om bij de eerste drie te eindigen.

Rhedenaar

Na zeven schaakrondes bleek dat Tom Molewijk uit Voorst de beste schaker van het toernooi was. Hij won maar liefst zes partijen uit zeven en daarmee de eerste prijs. De hoogst geëindigde Rhedenaar is Eric de Winter uit Rozendaal en hij is dus dit jaar schaakkampioen van de gemeenten Rheden en Rozendaal. Het was voor hem de tweede keer: hij was blij dat het hem na veertig jaar nog een keer is gelukt om de titel te bemachtigen.

Jeugdspelers

De jeugd speelde in twee groepen, A en B. Rhedens raadslid Jelte Kolkman is het jongste raadslid van Nederland en heeft dus iets met de jeugd. Hij opende het toernooi door de eerste zet te doen aan het eerste bord van groep A. Er waren in totaal veertig jeugdspelers met een mooie mix van externe schakers uit het hele land en Rhedense jeugdschakers. Iedereen was fanatiek om de beste te worden of om in ieder geval een prijs te winnen. Dat koste menigeen een zweetdruppel en soms een traan.

Op papier was Boyd Leenen uit Asten de sterkste jeugdschaker van het toernooi. Dat heeft hij ook waargemaakt door alle partijen te winnen. Boyd werd eerste in Groep A. Alle Rhedense jeugdspelers waren samen met andere jeugdschakers met een wat lagere sterkte in groep B ingedeeld. Ook in deze groep bleek degene met de beste papieren de beste schaker. Ceder Koppelaar uit Dieren won maar liefst zeven partijen en werd daarmee groepswinnaar. Tevens bleek hij daarmee de sterkste jeugdschaker van deze gemeenten en krijgt de titel Jeugdschaakkampioen 2023 gemeente Rheden en Rozendaal.

